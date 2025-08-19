Malatya'da Saman Yüklü Kamyonet Tehlikeli Seyir Halindeydi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saman yüklü bir kamyonetin trafikteki tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nden kent merkezi istikametine seyir halinde olan kamyonetin dorsesine yüklenen saman balyalarının aşırı ve dengesiz şekilde yüklendiği görülürken, ağırlığın etkisiyle zaman zaman sağa sola doğru eğilen araç büyük tehlike oluşturdu.

Kamyonetin yük nedeniyle dengesiz bir şekilde ilerlediği takip edilirken, trafiği tehlikeye sokan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - MALATYA