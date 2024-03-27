Malatya'da Sahte Bandrollü Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da, 30 bin adet sahte bandrollü makaron ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

A.U.'nun işyerinde yapılan aramalarda 30 bin adet sahte bandrollü makaron, Ö.G.'nin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda ise 18 adet 0.5 litrelik pet şişeler halinde toplam 9 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Olaylarda her iki şahsa da 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA