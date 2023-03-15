Malatya'da sağanak heyelana neden oldu: Dev kayalar yola savruldu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan heyelanda yamaçlarda kopan dev kaya parçaları yollara düştü.

Malatya'da sağanak heyelana neden oldu: Dev kayalar yola savruldu

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan heyelanda yamaçlarda kopan dev kaya parçaları yollara düştü.

Malatya genelinde etkili olan sağanak yağış bir çok noktada sele dönüştü. Kent genelinde çok sayıda evleri su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.

Akçadağ ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde ise yoğun yağış nedeniyle oluşan heyelanda yamaçlarda kopan dev kaya parçaları yola düştü.

Yola düşen kayaların oluşturduğu sesle durumu fark ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Cahit Zafer Leventoğlu, " Korkutucu şiddetli sesler geldi dışarı çıktık baktık kaya parçaları yola düşmüş. Daha fazla taşların düşme tehlikesi de var.