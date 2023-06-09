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Malatya'da sağanak etkili oldu: Yollar dereye döndü, bazı evleri su bastı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da sağanak etkili oldu: Yollar dereye döndü, bazı evleri su bastı Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, Malatya-Kayseri karayolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Malatya'da sağanak etkili oldu: Yollar dereye döndü, bazı evleri su bastı

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, Malatya- Kayseri karayolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşam saatlerinde Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile Ayvalı Mahallesi Göynük mezrasında bazı evleri su bastı.

Sağanak yağış nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda Yukarı Ulupınar mevkiinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Hüseyin Uğur - 3. Sayfa

Darende Kayseri Malatya 3. Sayfa Haberler

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