Malatya'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
Güncelleme:
Malatya'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamacanın ardından kaza yaparak yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Merkezde Beydağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan A.O.A. (17) idaresindeki 44 AHS 078 plakalı motosiklet kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kovalamacaya giren araç Kurtuba cami mevkiinde bir araca çarptıktan sonra dere yatağına devrildi. Olayda sürücü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
