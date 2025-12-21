Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da polis merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getirildiği sırada iş yeri sahipleri ile karşı taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA