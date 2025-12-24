Malatya'da denetimler sıklaştırıldı

Malatya'da polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle mezarlıklar ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde kontroller yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalarda durdurulan araçlarda kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştiriliyor. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - MALATYA