Malatya'da denetimler sıklaştırıldı

Malatya'da denetimler sıklaştırıldı
Malatya'da polis ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini artırdı. Özellikle mezarlıklar çevresinde şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde kontroller yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalarda durdurulan araçlarda kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştiriliyor. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - MALATYA

