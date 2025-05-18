Malatya'da Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı

Malatya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinlikte, pitbull cinsi bir köpeğin kalabalığın arasına dalarak saldırması sonucu bir kadın yaralandı. Olay sırasında büyük panik yaşanırken, köpek dört kişi tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen etkinlik sırasında, kontrolden çıkan pitbull cinsi köpek kalabalığın arasına dalarak çevredekilere saldırdı. Saldırı sonucunda bir kadın bacağından yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeğin elinden kurtarıldı.

Saldırgan köpek, dört kişi tarafından güçlükle zapt edilerek bir aracın arkasına bağlandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA