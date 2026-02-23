Malatya'da park halindeki araç yandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde park halindeki bir Fiat Tofaş marka otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da park halindeki bir araç aniden alev aldı. İtfaiye tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 23 K 0810 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil henüz bilenmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı