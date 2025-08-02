Malatya'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan 71 yaşındaki İsmail Korkmaz, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan 71 yaşındaki sürücü, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi D-850 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne giden S.K. (24) yönetimindeki 10 ALN 039 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail Korkmaz (71) idaresindeki 44 ES 577 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan traktör sürücüsü Korkmaz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Günler süren tedavi sürecinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Korkmaz, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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