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Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada baba B.E. ve oğlu İ.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 44 ZK 2311 plakalı otomobil önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan B.E. ile oğlu İ.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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