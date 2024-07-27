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Malatya'da otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole düştü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden İbrahim Muhammed Halil idaresindeki 44 AGE 799 plakalı otomobil, Çığlık mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Muhammed Halil, Yamin Muhammed Halil ve Resmiye Derviş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğanşehir Malatya trafik Malatya Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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