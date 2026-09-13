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Malatya’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Malatya’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan 33 DDZ 34 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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