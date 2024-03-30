Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 18.55 sıralarında Malatya- Sivas karayolu DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki otomobil aynı yöne ilerleyen K.A. (40) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada K.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA