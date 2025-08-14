Malatya'da Otomobil ile Çapa Motoru Çarpıştı: 3 Yaralı

Malatya'da Otomobil ile Çapa Motoru Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çapa motoru çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, bir yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil ile çapa motoru çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 23 AAK 594 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki çapa motoru ile çarpıştı. Kazada M.Ç., S.B., E.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Yasaklı şarkı yüzünden ortalık karıştı! Kadınları kimse ayıramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.