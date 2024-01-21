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Malatya'da otomobil drenaj kanalına düştü, 3 kişi yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil drenaj kanalına düştü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen O.K. (38) idaresindeki 34 JA 9441 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak drenaj kanalına düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan M.K. (32), K.K. (62) ve Ç.A. (55) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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