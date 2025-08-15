Malatya'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüzüncü Yıl Kent Parkı mevkiinde seyir halinde olan M.H. (20) idaresindeki 44 AHK 098 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

