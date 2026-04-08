Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 3 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan E.T. (38) idaresindeki 01 AFH 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlat direğine çarparak takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte M.A.T. (6), A.T. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

