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Malatya'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Malatya-Sivas karayolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybederken, otobüsteki bir yolcu yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 06.15 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas istikametinde gelen O.U. idaresindeki 23 ADL 080 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Doğan Şahin'in (54) kullandığı 44 ABT 373 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan K.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Doğan Şahin hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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