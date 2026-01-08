Haberler

Malatya'da kontrolden çıkan otobüs devrildi: 6 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otobüs devrildi: 6 yaralı
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan bir otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, 06.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kudüs Caddesi üzerinde seyreden Y.O. idaresindeki 44 AHH 982 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Y.O., A.K., A.B., E.G., M.G. ve F.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
