Malatya'da operasyonda 2 bin 920 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

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Malatya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takipli çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adresler ile bir araçta yapılan aramalarda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı