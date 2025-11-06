Malatya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Yaban Keçileri Görüntülendi
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altına alınan yaban keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keçiler, dağlık alanda otlandıktan sonra yüksek kesimlere doğru ilerledi.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altına alınan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda sürü halinde yaban keçileri görüldü. Vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre dağ yamacında otlanan keçiler, daha sonra yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa