Malatya'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Yaban Keçileri Görüntülendi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altına alınan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda sürü halinde yaban keçileri görüldü. Vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre dağ yamacında otlanan keçiler, daha sonra yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - MALATYA