Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Malatya'da düzenlenen operasyonda, 21 bin 275 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otobüs terminalinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs ve bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 21 bin 275 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezinde ki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı