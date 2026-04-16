Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 bin 275 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otobüs terminalinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs ve bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 21 bin 275 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezinde ki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı