Haberler

Malatya’da motosikletli polislerden asayiş uygulaması

Malatya’da motosikletli polislerden asayiş uygulaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da Motosikletli Polis Timleri ekiplerince 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi, 6 aranan şahıs yakalandı.

Malatya'da Motosikletli Polis Timleri ekiplerince 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi, 6 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 120 gram sentetik kannabinoid, 83 adet sentetik ecza hapı, 17 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 kesici alet ve 87 fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanırken, üzerlerinde suç unsuru bulunan 45 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı

Yunan şarkıcı Mazonakis'in şüpheli ölümünde flaş gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail bir komutanı öldürdü! Kassam Tugayları böyle duyurdu
Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak

Tapuda yeni dönem başlıyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor

22 yaşındaki fenomenin gizemli ölümü! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar

Fondaki şarkıyı duyunca suratı bu hale geldi
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı sistemi başlıyor

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem