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Malatya'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Malatya'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Emrah Ertan (27) hayatını kaybetti.

Malatya'da motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Ertan (27) yönetimindeki 44 AIL 998 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Ertan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç sürücü, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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