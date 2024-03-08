Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, 16.00 Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen K.C. (28) idaresindeki 23 HT 122 plakalı minibüs ile Z.B. (76) yönetimindeki 44 AC 170 plakalı otomobil Pütürge yol ayrımı mevkiinde çarpıştı. Kazada, Z.B., S.B. (23), İ.S.Ö. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yarlılardan Z.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA