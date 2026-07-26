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Malatya'da Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Kuluncak Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hekimhan istikametine seyreden L.P. idaresindeki 44 AFN 371 plakalı minibüs ile Adem Nacar (50) yönetimindeki 44 ADR 579 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Nacar hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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