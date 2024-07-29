Malatya'da, metruk ev yangını

Malatya'nın, Battalgazi ilçesinde bir metruk evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Şehit Ahmet Gürbüz sokakta üzerinde bulunan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA