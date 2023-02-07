Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da mehmetçik çadır kuruyor

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da mehmetçik çadır kuruyor Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar için mehmetçik çadır kurmaya başladı.

Malatya'da mehmetçik çadır kuruyor

MALATYA - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar için mehmetçik çadır kurmaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 10 il de büyük çaplı yıkım yaşandı.

Depremler sonrası ekipler tarafından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başlanırken, kentin birçok noktasında oluşturulan noktalarda mehmetçik çadır kurmaya başladı.

Kurulan çadırlara vatandaşların tahliyesi sağlanırken, arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya Deprem 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title