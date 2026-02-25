Haberler

Kuyumcu soygunu girişimi zanlıları tutuklandı

Kuyumcu soygunu girişimi zanlıları tutuklandı
Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayda zanlı, kuyumcudan çanta doldurmasını istemesinin ardından panikleyerek kaçtı, ancak polis tarafından yakalandı.

Malatya'da bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun girişimine karışan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.C.Ş., bölgede bulunan bir kuyumcuya elinde silahla girerek iş yeri sahibine tezgah üzerine koyduğu çantayı doldurmasını istedi. İş yeri sahibinin çığlık atması üzerine panikleyen zanlı, ticari taksiyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının havaalanı istikametine gidebileceği değerlendirmesiyle çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu S.C.Ş., Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda suç ortağı olduğu belirlenen H.G. ile birlikte dron destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayda kullanılan silahı temin ederek planlamaya yardım ettiği tespit edilen A.Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ve maske ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
