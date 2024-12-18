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Malatya'da Köy Korucusu Ölü Bulundu

Malatya'da Köy Korucusu Ölü Bulundu
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 30 yaşındaki köy korucusu Mehmet Alabacak, dağlık bir alanda ölü olarak bulundu. Vücudunda kurşun girişi tespit edilen Alabacak'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde köy korucusu ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Doğanşehir Örencik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgedeki dağlık bir alanda yerde yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde vücudunda bir kurşun girişi bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 7 yıl önce köy korucusu olarak göreve başlayan Mehmet Alabacak (30) olduğu ve bölgeye hayvan otlamaya gittiği tespit edildi. Mehmet Alabacak'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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