Malatya'da Köy Korucusu Ölü Bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde köy korucusu ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Doğanşehir Örencik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgedeki dağlık bir alanda yerde yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde vücudunda bir kurşun girişi bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 7 yıl önce köy korucusu olarak göreve başlayan Mehmet Alabacak (30) olduğu ve bölgeye hayvan otlamaya gittiği tespit edildi. Mehmet Alabacak'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA