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Malatya'da korkunç kaza: 3 kişi yaralandı

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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra 60 metre sürüklendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra 60 metre sürüklendi. Ortalığın savaş alınana döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altın Kayısı Bulvarı üzerinde seyreden 44 AAK 644 plakalı Chery marka araç, aynı yöne seyreden M.A. idaresindeki 44 NV 754 plakalı Peugeot marka otomobile çarptıktan sonra çıktığı refüjde yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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