Malatya'da Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.
Kaza, 09.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı