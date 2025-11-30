Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Girdi: 4 Yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir Çığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Y. (30) idaresindeki 06 FBE 544 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada F.D. (63), N.Y. (25), H.Y. (3) ve F.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA