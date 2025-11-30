Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Girdi: 4 Yaralı
Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir Çığlık mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaza, saat 14.15 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir Çığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Y. (30) idaresindeki 06 FBE 544 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada F.D. (63), N.Y. (25), H.Y. (3) ve F.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa