Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.
Kaza, saat 07.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Yukarıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 77 ADP 892 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı