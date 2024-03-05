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Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Daldı: 1 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.45 sıralarında Malatya -Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. (20) yönetimindeki 23 EU 366 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje daha sonra ise aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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