Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak metrelerce savruldu ve takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kontrolden çıkan araç toprak yığınına çaparak savruldu: O anlar kamerada
MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobil metrelerce savrularak takla attı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 09: 45 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman istikametinden gelen M.E. idaresindeki 42 AL325 plakalı Renault marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığına çarptıktan sonra metrelerce savrularak takla attı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.