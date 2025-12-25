Kontrolden çıkan araç dönerciye girdi

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dönerci dükkanına girdi. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki dönerciye gelen bir müşteri aracını park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olay anında iş yeri içerisindeki çalışanlar ve müşterilerin büyük panik yaşadığı, cam kenarında oturan bir kişinin kasaya kadar sürüklendiği yer alırken işletme çalışanları her şeyin bir anda geliştiğini söyledi Kazada şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA