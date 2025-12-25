Haberler

Kontrolden çıkan araç dönerciye girdi

Güncelleme:
Malatya'da bir sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, otomobil dönerci dükkanına dalarak paniğe yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, içeride çalışanlar ve müşteriler büyük bir korku yaşadı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar oluştu.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dönerci dükkanına girdi. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki dönerciye gelen bir müşteri aracını park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olay anında iş yeri içerisindeki çalışanlar ve müşterilerin büyük panik yaşadığı, cam kenarında oturan bir kişinin kasaya kadar sürüklendiği yer alırken işletme çalışanları her şeyin bir anda geliştiğini söyledi Kazada şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
