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Malatya'da Konteyner Yatakhanede Yangın Çıktı

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Malatya'da 150 işçinin kaldığı konteyner yatakhane yangında korku ve panik yaşandı. Isıtıcı kaynaklı çıktığı belirtilen yangında yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da 150 işçinin kaldığı konteyner yatakhanede korkutan yangın

MALATYA - -Malatya'da 150 işçinin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Dumanların göğe yükseldiği yangında yaralanan olmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 150 işçinin çalıştığı şantiyedeki konteyner yatakhanede ilk değerlendirmelere göre ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede bitişik nizamda olan diğer konteynerlere de sıçrayan yangında dumanlar göğe yükselirken çok sayıda işçi yanan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 45 dakika süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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