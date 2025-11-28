Malatya'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da bir bahçede bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmaz iken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Ceren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bir bahçede bulunan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmaz iken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA