Üye Girişi
Haberler

Malatya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında "kız" meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında "kız" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakarak kayıplara karıştı.

Hastanede tedavi altına alınan E.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title