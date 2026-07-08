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Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu

Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu
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Malatya'da yıllar önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen bir şahısla ilgili soruşturma kapsamında, 1250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu. Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Malatya'da yıllar önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen bir şahısla ilgili soruşturma kapsamında, bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen bir şahsın akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla Yazıhan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde, halk arasında Ansır Mağaraları olarak bilinen bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. AFAD, UMKE ve güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmalarda, yaklaşık bin 250 rakımda bulunan mağarada insan kemiklerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kemikler, kimlik tespiti ile DNA ve diğer adli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemeler sonucunda kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi beklenirken, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın yönünün netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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