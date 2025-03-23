Malatya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan M.D. yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa