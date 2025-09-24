Haberler

Malatya'da Karo Mozaik Yüklü Tır, Evin Bahçesine Uçtu
Malatya'da kontrolden çıkan karo mozaik yüklü tır, bariyerleri aşarak bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, evin bahçesinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Malatya'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği karo mozaik yüklü tır, bariyerleri aşarak bir evin bahçesine uçtu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçe sınırlarında meydana geldi. Elazığ istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan karo mozaik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır, E.K.'ya ait evin bahçesine uçtu. Kaza sırasında bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, bahçeye düşen tır çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

