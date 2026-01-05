Haberler

Malatya'da karı-koca doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da karı-koca doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir karı-koca, doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Malatya'da karı-koca bir çift doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan H.K. ve N.K., kendilerini kötü hissedince komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğalgazdan etkilendikleri tespit edilen karı-koca, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in bir devinden daha transfer yaptılar
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Okan Buruk'un ''Takımda kalacak'' dediği Ahmed Kutucu için sürpriz gelişme

''Takımda kalacak'' demişti! Yönetim yıldız ismi satışa çıkardı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı