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Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
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Malatya'da etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, mevcut kar yağışının artması beklendiği belirtildi.

Malatya'da kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Malatya'da, eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazalı açıklamada, mevcut kar yağışının sabah saatlerinde artmasını beklendiği ifade edilerek 13 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile personellerin de aynı gün izinli sayılacakları belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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