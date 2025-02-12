Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Malatya'da kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Malatya'da, eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazalı açıklamada, mevcut kar yağışının sabah saatlerinde artmasını beklendiği ifade edilerek 13 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile personellerin de aynı gün izinli sayılacakları belirtildi. - MALATYA