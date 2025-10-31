Haberler

Malatya’da Kamyonet ile Elektrikli Bisikletin Çarpışması: 2 Yaralı

Malatya’da Kamyonet ile Elektrikli Bisikletin Çarpışması: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Kozluk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Z. idaresindeki 44 AGF 072 plakalı kamyonet ile E.G. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü E.G. ile S.N.K.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Türkiye'yi sarsan faciada dehşeti yaşadılar: Gidecek yerimiz yok
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.