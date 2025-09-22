Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, 7 Araca Çarptı

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolünü kaybederek hastane otoparkında park halindeki 7 araca çarptı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane otoparkına giriş yapan B.B. idaresindeki 44 AGE 519 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan B.B., daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA