Kaldırımda bekleyen 70 yaşındaki adama kurşun yağdırdılar

Kaldırımda bekleyen 70 yaşındaki adama kurşun yağdırdılar
Kaldırımda bekleyen 70 yaşındaki adama kurşun yağdırdılar
Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaldırımda bekleyen 70 yaşındaki kişi, bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşlı adam çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 70 yaşındaki M.D. kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğradı.
  • Saldırı sonucu M.D.'nin el ve bacak kısımlarına mermi isabet etti ve yaralandı.
  • Polis, kaçan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da tepki çeken bir olay yaşandı. Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde iddiaya göre, Zapcıoğlu Caddesi üzerinde kaldırımda bekleyen M.D.'nin (70) bulunduğu noktaya gelen üç kişilik grup tarafından silahla ateş açıldı.

70 YAŞINDAKİ ADAMA KURŞUN SIKTILAR

Açılan ateş sonucu el ve bacak kısımlarına mermi isabet eden M.D. yaralanırken, şüpheliler olayın ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
