Malatya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 11 Yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köprü mevkiinde M.Ç. idaresindeki 06 CID 298 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelen E.T. yönetimindeki 44 KD 257 plakalı Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile S.Ç., F.Ç., Y.A.Ç., A.Ç., F.Ç., S.T., M.A.T., Z.T. ve S.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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